Elcore Distribution начала сотрудничество с Cyware для усиления кибербезопасности в регионе СНГ

Elcore Distribution, международный ИТ-дистрибьютор, специализирующийся на решениях в области кибербезопасности, облачных сервисах, потребительской электронике и инфраструктурных системах, сегодня объявил о стратегическом партнерстве с Cyware, ведущим поставщиком решений для управления угрозами и киберфузии. Благодаря этому партнерству Elcore Distribution стремится удовлетворить растущие потребности предприятий, MSSP и государственных учреждений в области кибербезопасности в регионе СНГ.

Имея более 15 лет опыта в сфере дистрибуции технологий и присутствие в 11 странах Восточной Европы и Азии, Elcore Distribution продолжает предлагать передовые решения, которые помогают бизнесу повышать предсказуемость и рентабельность. Сотрудничество с Cyware укрепляет стремление компании предоставлять инновационные инструменты кибербезопасности своим клиентам.

Платформа Cyber Fusion от Cyware представляет собой комплексное решение, которое включает технологии автоматизации с низким кодом и без кода, возможности для совместной работы, SOAR (оркестрация, автоматизация и реагирование на инциденты безопасности) и TIP (платформа управления угрозами). Эта платформа предлагает унифицированный подход к кибербезопасности. Объединяя управление угрозами, автоматизацию, управление уязвимостями и реагирование на угрозы, Cyware обеспечивает беспрецедентное сотрудничество между разрозненными командами безопасности и предоставляет глубокую аналитику активов, угроз и уязвимостей. Эту платформу широко используют мировые ISAC, CERT, государственные организации и компании в различных отраслях для повышения обмена информацией об угрозах и обеспечения проактивной защиты.

«Мы рады представить нашим клиентам передовые решения в области киберфузии от Cyware, — заявил Расим Бадалбайли, руководитель департамента кибербезопасности Elcore. — С Cyware мы готовы удовлетворить потребности наших партнеров и клиентов в регионе СНГ, предоставляя им инструменты для защиты от новых киберугроз».

Это партнерство укрепляет позиции Elcore Distribution как ведущего дистрибьютора решений в области кибербезопасности, поддерживая миссию компании по предоставлению комплексных и качественных технологических услуг клиентам в расширяющейся сети региона СНГ.