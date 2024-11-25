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25 ноября, 2024
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С новой технологией MAX OLED экраны станут втрое ярче и в пять раз долговечнее

MAX OLED

Компания Applied Materials представила новую технологию MAX OLED, которая позволяет значительно улучшить характеристики OLED-дисплеев. Экраны станут ярче, долговечнее и экономичнее. Технология MAX OLED упрощает и удешевляет процесс масштабирования для более крупных устройств, включая, планшеты и телевизоры, и минимизирует вредное воздействие на окружающую среду.

MAX OLED

В основе MAX OLED лежит новая запатентованная архитектура пикселей и продвинутый механизм безмасочного производства панелей с использованием стеклянных подложек восьмого поколения. Такое подход, как утверждается, имеет массу преимуществ.

Заявляется, что внедрение новой технологии позволяет увеличить яркость дисплеев в три раза, повысить плотность пикселей до 2000 PPI (что в 2,5 раза превышает текущий уровень), а срок службы экранов возрастает в пять раз. Кроме того, энергопотребление может быть снижено более чем на 30%. Все показатели приводятся в сравнении с традиционными дисплеями OLED

Технология уже заинтересовала таких лидеров индустрии, как Samsung Display, Visionox и Japan Display. Для внедрения MAX OLED производителям потребуется инвестировать в новое оборудование значительные средства. По оценке аналитической компании DSCC, стоимость таких решений от Applied Materials составит не менее $500 млн.

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