Redmi Watch 5: большой AMOLED-экран и 24 дня автономной работы

Помимо серии флагманских смартфонов Redmi K80 сегодня состоялась премьера smart-часов Redmi Watch 5. Они получили большой и яркий AMOLED-экран, длительное время автономной работы и защиту от воды.

Redmi Watch 5 оснащены 2,07-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 1500 нит и частотой обновления 60 Hz. Дисплей занимает 82% площади фронтальной панели часов, толщина рамки составляет всего 2 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали, часы выдерживают погружение на глубину до 50 м.

Часы получили новый оптический датчик, который обеспечивает более точное определение ЧСС и SpO2. Есть поддержка более 150 видов тренировок, отслеживание качества сна и много других функций. В качестве прошивки выступила HyperOS 2.0, которая поддерживает установку сторонних приложений. Максимальная автономность обычной версии часов достигает 24 дня. Также есть версия с eSIM, которая позволяет совершать звонки и отправлять сообщения без сопряжения со смартфоном. У нее автономность ниже — до 12 дней.

Цена Redmi Watch 5 в Китае составляет около $83, а версия с поддержкой eSIM стоит $110.