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28 ноября, 2024
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Redmi Buds 6 Pro – первые наушники бренда с тройными динамиками

Redmi Buds 6 Pro

Компания Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников Redmi Buds 6 Pro. Производитель впервые использовал в новинке тройную систему динамиков, которая включает двойной 6,7-мм пьезоэлектрический керамический драйвер и 11-мм динамический драйвер с титановым покрытием. Благодаря новой системе динамиков громкость высоких частот у Buds 6 Pro на 10% выше, чем у предыдущего поколения.

Поддерживаются пространственный звук, а также аудиокодеки MIHC, LDHC 5.0 и LC3. Есть активная система шумоподавления Deep Space Noise Reduction 2.0 на основе искусственного интеллекта с эффективностью до 55 дБ, а также возможность блокировать во время телефонных разговоров шум ветра при скорости до 12 м/с. Автономность наушников — до 9,5 часов или до 36 часов с учетом зарядного устройства.

Redmi Buds 6 Pro

Также компания представила специальную игровую версию наушников Redmi Buds 6 Pro Gaming Edition. Она отличается черно-оранжевой расцветкой корпуса и низкой задержкой на уровне всего 20 мс. Поддерживаются кодек LHDC Lossless, быстрая зарядка мощностью 67 Вт и функция беспроводного микрофона с передачей голоса на расстоянии до 130 метров через адаптер.

Наушники Redmi Buds 6 Pro предлагаются в зеленом, белом и черном цветах по цене $55, а игровая за $69.

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