Представлена серия флагманских смартфонов Redmi K80 с емкими аккумуляторами

Компания Xiaomi провела в Китае презентацию, на которой представила ряд продуктов. В этой новости расскажем о серии флагманских смартфонов Redmi K80. Были представлены три модели: базовая K80, Pro-версия и лимитированная K80 Pro Champion Edition, созданная в сотрудничестве с Lamborghini.

Смартфоны получились мощные, у них емкие аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки и защита от воды. При этом, они стоят дешевле конкурентов с теми же характеристиками.

Все модели получили одинаковый экран. Это 12-битная 6,67-дюймовая OLED-матрица разрешением 3200х1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz (точечно до 2560 Hz), ШИМ-частотой 2560 Hz и яркостью до 3200 нит. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, для защиты — стекло Corning Gorilla Glass 7i. Экран можно использовать мокрыми руками или в перчатках.

Redmi K80 построен на базе процессора прошлого поколения 4-нм Snapdragon 8 Gen 3. Используется оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 4.0. Основная камера двойная: 50 Мп датчик (Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.6, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (угол захвата 120 градусов). В экран встроена фронтальная камера на 20 Мп, поддерживающая запись видео 1080p при 60 fps. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6550 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки.

Модель Redmi K80 Pro внешне полностью идентична K80. Смартфон получил новейший 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, в дополнение — вспомогательный чип D1. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой. Аппарат преподносится в том числе в качестве игровой модели. Также используется память стандартов LPDDR5X и UFS 4.0.

Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (Light Hunter 800, 1/1.55″, f/1.6, OIS) и широкоугольный модуль на 32 Мп (угол захвата 120 градусов) и телеобъектив на 50 Мп (Samsung JN5, f/2.0, плавающая линза (макро 10 см), оптический зум 2.5х, OIS). Технология Xiaomi AISP 2.0 отвечает за обработку изображений. Селфи-камера такая же, как у базовой модели. Емкость аккумулятора в Pro-версии меньше — 6000 мАч, но зато поддерживается более быстрая 120-ваттная зарядка и 50-ваттная беспроводная зарядка.

В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (для K80 Pro также заявлена поддержка нового стандарта Bluetooth 6.0), NFC, GPS, ИК-порт, стереодинамики и защита по стандарту IP68. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Смартфоны работают на базе Android 15 с HyperOS 2.0. Габариты и вес базовой версии: 160,26 х 74,95 х 8,12 мм, 206 гр, Pro-версии: 160,26 х 74,95 х 8,39 мм, 212 гр. Redmi K80 и K80 Pro представлены в черном, белом и зеленом цветовом исполнении (младший вариант есть еще и в синем).

Цены на Redmi K80: 12/256 Gb — $345, 12/512 Gb — $400, 16/256 Gb — $375, 16/512 Gb — $445, 16 Gb/1 Tb — $499.

Цены на Redmi K80 Pro: 12/256 Gb — $510, 12/512 Gb — $555, 16/512 Gb — $595, 16 Gb/1 Tb — $665. Redmi K80 Pro Champion Edition в единственной конфигурации 16 Gb/1 Tb памяти будет предложена за $690.