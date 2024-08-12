Представлена микроплата Raspberry Pi Pico 2 за $5 на базе нового контроллера RP2350

Компания Raspberry Pi выпустила микроплату Pico 2 на базе нового контроллера RP2350. Оригинальная плата Raspberry Pi Pico, представленная в январе 2021 года, получила микрочип собственной разработки RP2040, который включает двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+, работающий на тактовой частоте до 133 MHz.

Чип RP2350 имеет более сложную конструкцию: производительный двухъядерный процессор ARM Cortex-M33 с DSP и RISC-V Hazard3: в обоих случаях тактовая частота составляет 150 MHz. Hazard3 реализует набор инструкций RV32I, что означает поддержку ядрами базовых 32-битных инструкций RISC-V ISA. Использовать кластеры сообща нельзя — одна из двух конфигураций выбирается при инициализации устройства. При выборе RISC-V не будут работать часть функций безопасности и FP64-ускорение.

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Чип RP2350 оснащен 520 Kb встроенной оперативной памяти, позволяет подключать внешние модули памяти QSPI PSRAM и предоставляет расширенные возможности для обеспечения безопасности. Raspberry Pi Pico 2 комплектуется 4 Mb флеш-памяти QSPI и портом Micro-USB 1.1. Есть поддержка 2 × UART, 2 × SPI, 2 × I2C, 16 × PWM, 4 × ADC. При этом плата полностью совместима с прошлыми моделями на уровне аппаратных интерфейсов и программного обеспечения, используемого для разработки приложений. Габариты: 51 × 21 мм. Напряжение питания — от 1,8 до 5,5 В. Диапазон рабочих температур: от -20 до +85 °C.

Цена Raspberry Pi Pico 2 составляет $5. Плата предлагается как по отдельности, так и в партиях из 480 штук.