Raspberry Pi представил сенсорный дисплей Touch Display 2 за $60

В ассортименте компании Raspberry Pi появился 7-дюймовый сенсорный экран Touch Display второго поколения. Первое поколение с низким разрешением 800 x 480 пикселей было представлено 9 лет назад, в 2015 году. Но благодаря поддержке разъема Raspberry Pi DSI, возможности питания от выводов GPIO и встроенной поддержке Raspberry Pi OS, он стал очень популярным дополнением к списку официальных аксессуаров Pi.

Цена Touch Display 2 осталась прежней ($60), но характеристики стали лучше. Компания увеличила разрешение экрана и сделала устройство более тонким. Новая модель получила антибликовое покрытие и разрешение 1280 x 720 пикселей. Устройство по-прежнему может питаться от контактов GPIO и включает мультитач, но уменьшенный с 10 до 5 пальцев. В отличие от предыдущей модели, дисплей имеет портретную ориентацию.

«Экран идеально подходит для интерактивных проектов, таких как планшеты, развлекательные системы и информационные панели», — отмечает Raspberry Pi. Touch Display 2 совместим со всеми моделями Raspberry Pi с разъемом DSI. Исключение — модели серии Raspberry Pi Zero, так как у них нет порта DSI. Плату можно закрепить на задней панели устройства, как и в предыдущей модели. В комплект поставки входят ленточные кабели как для уменьшенного размера DSI на Pi 5, так и для полноразмерного разъема DSI на Pi 4 и более ранних моделях.

Raspberry Pi Touch Display 2 будут выпускать как минимум до января 2030 года.