Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире

В ходе торгов 6 ноября 2024 года акции компании Nvidia выросли на 2,9% до $139,93, а рыночная капитализация составила $3,43 трлн. После закрытия основной сессии акции продолжили свой рост и преодолели отметку в $140,17.

Капитализация Apple оценивается в $3,38 трлн. На третьем месте в списке самых дорогих компаний мира остается Microsoft с капитализацией на уровне $3,1 трлн. Компания является крупнейшим инвестором OpenAI и важным клиентом Nvidia.

Nvidia опередила Apple, потому что «стала крупнейшим бенефициаром развития инфраструктуры ИИ», пишет Bloomberg. Компания получает огромные прибыли от продаж ИИ-оборудования. На этом рынке Nvidia является лидером.

С конца 2022 года акции компании выросли более чем на 850%. Аналитики ожидают, что в 2024 финансовом году выручка Nvidia вырастет более чем в два раза, а в 2025 — еще на 44%.

В 2024 году Nvidia уже становилась ненадолго первой по капитализации — в июне и октябре.