Qualcomm отчитался за четвертый квартал 2024 финансового года

Компания Qualcomm опубликовала результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, который у нее закончился 29 сентября.

Выручка за отчетный период оказалась выше ожиданий рынка, она выросла на 19% в годовом сравнении до $10,2 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 96% до $2,92 млрд. (GAAP). По итогам всего года Qualcomm нарастил выручку на 9% до $39 млрд. и увеличил чистую прибыль на 40% до $10,1 млрд.

Компания делит выручку на два основных сегмента: QCT — отвечает за поставки процессоров, а QTL – лицензирование технологий. QCT за четвертый квартал показал рост выручки на 18% до $8,7 млрд., QTL – рост на 21%, до $1,52 млрд. По итогам года поставки процессоров обеспечили Qualcomm рост выручки на 9%, лицензирование технологий – на 5%.

В новом фискальном квартале компания рассчитывает выручить в общей сложности $10,5 — $11,3 млрд., ожидается, что QCT обеспечит $9 — $9,6 млрд., а QTL — $1,45 — $1,65 млрд. После публикации отчета курс акций Qualcomm вырос на 6,31%.