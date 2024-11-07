Специальное предложение от Azercell ко Дню Победы!

Компания Azercell запускает специальную кампанию ко Дню Победы — 8 ноября. В рамках акции абоненты, приобретающие смартфоны или планшеты HONOR в магазинах Azercell Эксклюзив и магазинах дилеров, получат в подарок двухмесячную подписку на тарифный пакет «SuperSən6GB».

Акция распространяется на устройства HONOR стоимостью от 229 манатов и продлится до 17 ноября 2024 года

Отметим, что принять участие в акции можно до 17.11.2024.

Для получения дополнительной информации о кампании посетите страницу https://www.azercell.com/ru/

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