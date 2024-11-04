Промышленный 16-портовый коммутатор QNAP Full 10GbE QSW-IM3216-8S8T ускоряет интеграцию IТ/ОТ

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, представила промышленный 16-портовый управляемый коммутатор 10GbE QSW-IM3216-8S8T с функциями управления второго уровня. Прочный корпус оснащен восемью портами 10GbE SFP+ и восемью портами 10GbE RJ45 Multi-Gig, что позволяет устанавливать его в стойку, на стол или крепить на стену. Он может подключать устройства NAS, SNMP и AV-over-IP, что делает его идеальным для развертывания в различных средах для автоматизации производства, интеллектуального производства и удовлетворения разнообразных потребностей интеллектуальных городов, автомобильной промышленности и мониторинга дорожного движения.

«QSW-IM3216-8S8T, ориентированный на рынок Industry 5.0, на котором реализуется интеллектуальное производство на основе искусственного интеллекта, поможет пользователям создавать надежную и безопасную высокоскоростную сетевую инфраструктуру 10GbE в рамках экономичного бюджета, — отметил менеджер по продукции QNAP Джерри Денг (Jerry Deng). — Мы также рекомендуем сочетать его с промышленным NAS TS-i410X, чтобы создать высокоскоростное решение для передачи и хранения данных для интеллектуальных заводов».

QSW-IM3216-8S8T соответствует промышленным стандартам защиты IP20, работает бесшумно благодаря безвентиляторной конструкции и оснащен полноразмерным радиатором, способным выдерживать работу при температурах от -30°C до +65°C в проветриваемых помещениях. Он поддерживает широкий диапазон входного напряжения постоянного тока 9-54 В с резервированием питания и может также питаться через адаптер. Автоматическая защита от отключения питания в целях безопасности активируется в случае, когда напряжение постоянного тока слишком низкое или слишком высокое. В случае сбоя питания реле мгновенно оповещает об аномальных условиях, обеспечивая бесперебойную работу даже на подверженных вибрации или нестабильных электростанциях и в сейсмоопасных условиях.

QSW-IM3216-8S8T оснащен восемью портами 10GbE SFP+ и восемью портами 10GbE RJ45, которые поддерживают обратную совместимость с сетями 1G SFP или Multi-Gigabit NBASE-T (10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M). Порты 10GbE RJ45 можно использовать с кабелями Cat 6a (или лучше) для достижения высокоскоростных соединений. С помощью удобного программного обеспечения управления QNAP Switch System (QSS) пользователи могут легко управлять сетевыми 10GbE NAS, рабочими станциями, конечными устройствами AV-over-IP и различными устройствами SNMP. Система позволяет отслеживать IGMP для направления трафика на устройства в группах, подключает несколько конечных AV-устройств с помощью мастера AV-over-IP, снижает перегрузку сети и ненужную передачу данных, тем самым повышая производительность и минимизируя задержки. Она также поддерживает SNMP для мониторинга сетевых устройств, помогая в управлении и оптимизации сети, и предоставляет функции управления LACP, VLAN, ACL, QoS и Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) L2.