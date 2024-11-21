Представлен компактный и легкий VAIO SX14-R с хорошей автономностью

Бренд VAIO выпустил 14-дюймовый ноутбук с индексом SX14-R для бизнес-пользователей. Устройство получило компактную и легкую конструкцию, а также внушительную автономность.

VAIO SX14-R оснащен 14-дюймовым IPS-экраном разрешением 1920×1200 пикселей, также будет предложен сенсорный разрешением 2560×1440 пикселей. В основе аппаратной платформы лежат процессоры Intel Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, до 64 Gb оперативной памяти LPDDR5X и NVMe-накопитель (PCIe 4.0) емкостью до 2 Tb. Предусмотрены по два порта Thunderbolt 4 и USB 3.0 Type-A, HDMI и Ethernet, а также модуль Wi-Fi 7 и 5G-модем.

VAIO SX14-R выпускается в модификациях с разной емкостью аккумулятора. Автономность базовой версии весом 999 граммов достигает до 27 часов в режиме ожидания или до 11 часов при просмотре видео, а продвинутая (1,17 кг) — до 38 и 16 часов соответственно. Есть веб-камера с разрешением 9,2 Мп и поддержкой HDR. Ее особенностью стала функция отслеживания пользователя за работой: как только он отходит от ноутбука, экран гаснет. Габариты ноутбука составляют 312 x 226 x 19 мм.

VAIO SX14-R уже поступил в продажу в Японии по цене от $1730 в зависимости от конфигурации. О доступности на международном рынке пока не сообщается.