Netflix скоро выпустит мобильную игру по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix выпустит мобильную игру Squid Game: Unleashed, основанную на южнокорейском драматическом триллере «Игра в кальмара», который возглавил список самых просматриваемых сериалов платформы в 90 странах мира в 2021 году. Кроме того, «Игра в кальмара» официально стал самым популярным сериалом в истории Netflix.

Релиз игры Squid Game: Unleashed для Android и iOS состоится 17 декабря, за девять дней до выхода второго сезона шоу. Игра будет доступна эксклюзивно в приложении Netflix. Предварительная регистрация на игру уже открыта, за которую на релизе дадут специальный скин.

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Несмотря на то, что Squid Game: Unleashed выполнена в мультяшном стиле по сравнению с сериалом, в ней нет недостатка в насилии. В трейлере показано, как виртуальных участников сбивают с ног автобусы, раздавливают шарами и разрезают массивными циркулярными пилами.