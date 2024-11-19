Toshiba представила настольный компьютер со встроенным матричным принтером

Благодаря новому компьютеру Jimucon SJ-9500 от компании Toshiba, ретрофутуризм возвращается в офисную технику. Это достаточно громоздкое устройство типа «все в одном», который сочетает винтажные компоненты, такие как матричный принтер, с современным оборудованием. Разработчик отмечает, что устройство можно настроить под различные сценарии применения.

Новый ПК является преемником модели SJ-9100. Компания выпускает ориентированные на бизнес эксцентричные компьютеры «все в одном» под брендом Jimucon с 1982 года.

Toshiba Jimucon SJ-9500 работает под управлением Windows 10 IoT Enterprise, габариты устройства составляют 538 × 658 × 418 мм, вес – 23кг. Матричный принтер способен печатать до 240 знаков в секунду со звуками ударной печати, которые напомнят об офисах прошлых десятилетий. Также поддерживается работа с широкоформатной бумагой размером около 12 дюймов.

Имеется 15-дюймовый цветной сенсорный экран с разрешением 1024 x 768, встроенный прямо в принтер. Конфигурацию дополняют 8 Gb оперативной памяти и два твердотельных накопителя емкостью 240 Gb. Один из SSD используется для работы приложений, а другой — для хранения данных. Имеется слот для хранения клавиатуры, когда она не используется по назначению.

Предусмотрено шесть портов USB, последовательные порты, DisplayPort и Gigabit Ethernet для подключения периферийных устройств, таких как сканеры штрих-кодов и дополнительные мониторы. Jimucon SJ-9500 оснащен собственным источником питания, которого хватит на 3 минуты работы. Это может оказаться полезным при неожиданном отключении электроэнергии, резервное питание позволит сохранить документы и завершить работу.

Цена Toshiba Jimucon SJ-9500 пока не сообщается, также неизвестно, выйдет ли новинка за пределы рынка Японии.