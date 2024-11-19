Лучшие приложения и игры Google Play 2024 года

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине в 2024 году.
«В этом году награды не просто демонстрируют потрясающие приложения, игры и книги, это благодарность талантливым разработчикам, которые делают экосистему Android такой яркой, создавая фантастические приложения и игры для всех ваших устройств», — сообщает компания. Google отмечает, что Google Play в 2024 году стал больше, чем просто магазином приложений. Стремясь поддержать разработчиков, компания «улучшила доступность, расширила игровые возможности, увеличила награды авторам и обеспечила своевременную доставку контента».
Приложение года
Partiful — платформа для планирования мероприятий признана лучшим приложением «благодаря интуитивно понятному дизайну и новому подходу к созданию приглашений».
Игра года
AFK Journey — фантазийная ролевая игра с большим списком персонажей и увлекательной тактической боевой системой.
Лучшее мультиплатформенное приложение
Max – приложение имеет обширную библиотеку телешоу, фильмов и оригинального контента.
Лучшая мультиплатформенная игра
Clash of Clans — несмотря на то, что игра существует уже более десяти лет, в этом году ее популярность возросла за счет развертывания на ПК и Chromebook.
Лучшие приложения 2024 года:
- Для smart-часов: Baby Daybook — Newborn Tracker;
- Для планшетов: Infinite Painter;
- Для Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies;
- Для автомобилей: PBS KIDS Video;
- Для развлечения: Mila by Camilla Lorentzen;
- Для личностного роста: UpStudy — Camera Math Solver;
- Для повседневного использования: MacroFactor — Macro Tracker;
- Скрытое сокровище: Timeleft.
Лучшие игры 2024 года:
- Мультиплеер: Squad Busters;
- Pick Up & Play: Eggy Party;
- Инди-игра: Yes, Your Grace;
- Лучший сюжет: Solo Leveling: Arise;
- Лучшая на сегодня: Honkai: Star Rail;
- Семейная: Tab Time World;
- Лучшее в Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance;
- Для ПК: Cookie Run: Tower of Adventures.