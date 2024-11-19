spot_img
20 ноября, 2024
ДомойТелекомСобытияЛучшие приложения и игры Google Play 2024 года

Лучшие приложения и игры Google Play 2024 года

Google Play Best

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине в 2024 году.

«В этом году награды не просто демонстрируют потрясающие приложения, игры и книги, это благодарность талантливым разработчикам, которые делают экосистему Android такой яркой, создавая фантастические приложения и игры для всех ваших устройств», — сообщает компания. Google отмечает, что Google Play в 2024 году стал больше, чем просто магазином приложений. Стремясь поддержать разработчиков, компания «улучшила доступность, расширила игровые возможности, увеличила награды авторам и обеспечила своевременную доставку контента».

Приложение года

Partiful — платформа для планирования мероприятий признана лучшим приложением «благодаря интуитивно понятному дизайну и новому подходу к созданию приглашений».

Игра года

AFK Journey — фантазийная ролевая игра с большим списком персонажей и увлекательной тактической боевой системой.

Лучшее мультиплатформенное приложение

Max – приложение имеет обширную библиотеку телешоу, фильмов и оригинального контента.

Лучшая мультиплатформенная игра

Clash of Clans — несмотря на то, что игра существует уже более десяти лет, в этом году ее популярность возросла за счет развертывания на ПК и Chromebook.

Лучшие приложения 2024 года:

  • Для smart-часов: Baby Daybook — Newborn Tracker;
  • Для планшетов: Infinite Painter;
  • Для Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies;
  • Для автомобилей: PBS KIDS Video;
  • Для развлечения: Mila by Camilla Lorentzen;
  • Для личностного роста: UpStudy — Camera Math Solver;
  • Для повседневного использования: MacroFactor — Macro Tracker;
  • Скрытое сокровище: Timeleft.

Лучшие игры 2024 года:

  • Мультиплеер: Squad Busters;
  • Pick Up & Play: Eggy Party;
  • Инди-игра: Yes, Your Grace;
  • Лучший сюжет: Solo Leveling: Arise;
  • Лучшая на сегодня: Honkai: Star Rail;
  • Семейная: Tab Time World;
  • Лучшее в Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance;
  • Для ПК: Cookie Run: Tower of Adventures.
Предыдущая статья
Представлен игровой OLED-монитор LG UltraGear GX7 с частотой обновления 480 Hz
Следующая статья
Apple обновила список винтажных и устаревших устройств
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,991ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
715ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»