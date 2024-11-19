Лучшие приложения и игры Google Play 2024 года

Компания Google объявила победителей ежегодного конкурса Google Play Best. Были названы лучшие приложения и игры, представленные в фирменном магазине в 2024 году.

«В этом году награды не просто демонстрируют потрясающие приложения, игры и книги, это благодарность талантливым разработчикам, которые делают экосистему Android такой яркой, создавая фантастические приложения и игры для всех ваших устройств», — сообщает компания. Google отмечает, что Google Play в 2024 году стал больше, чем просто магазином приложений. Стремясь поддержать разработчиков, компания «улучшила доступность, расширила игровые возможности, увеличила награды авторам и обеспечила своевременную доставку контента».

Приложение года

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Partiful — платформа для планирования мероприятий признана лучшим приложением «благодаря интуитивно понятному дизайну и новому подходу к созданию приглашений».

Игра года

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AFK Journey — фантазийная ролевая игра с большим списком персонажей и увлекательной тактической боевой системой.

Лучшее мультиплатформенное приложение

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Max – приложение имеет обширную библиотеку телешоу, фильмов и оригинального контента.

Лучшая мультиплатформенная игра

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Clash of Clans — несмотря на то, что игра существует уже более десяти лет, в этом году ее популярность возросла за счет развертывания на ПК и Chromebook.

Лучшие приложения 2024 года:

Для smart-часов: Baby Daybook — Newborn Tracker;

Для планшетов: Infinite Painter;

Для Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies;

Для автомобилей: PBS KIDS Video;

Для развлечения: Mila by Camilla Lorentzen;

Для личностного роста: UpStudy — Camera Math Solver;

Для повседневного использования: MacroFactor — Macro Tracker;

Скрытое сокровище: Timeleft.

Лучшие игры 2024 года: