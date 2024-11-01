Panasonic выпустил две компактные видеокамеры с 24-кратным оптическим зумом

В каталоге Panasonic появились две новые компактные модели цифровых видеокамер под названиями 4K HC-VX3 и 2K HC-V900. Обе камеры оснащены объективами с 24-кратным оптическим зумом, электронной и оптической стабилизацией изображения, а также 5.1-канальными микрофонами с подавлением шума ветра.

В камерах используется 1/2,5-дюймовый сенсор, которому требуется всего 1,5 лк света (0,5 лк в ночном режиме). Модель 4K HC-VX3, как и следует из названия, записывает видео в разрешении 4K, а 2K HC-V900 — в Full HD. В режиме фотосъемки разрешение снимков одинаковое.

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Обе камеры оснащены настраиваемой диафрагмой (f/1,8—f/4,0), а также 5-осевой гибридной системой стабилизации изображения. По заверению компании, это позволяет создавать качественные кадры даже при максимальном увеличении. Для быстрого просмотра отснятого материала предусмотрен 3-дюймовый откидной ЖК-экран.

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Новинки получили ИИ-функции, которые обеспечивают автоматическое управление фокусом с функцией распознавания лиц, экспозицией с функцией HDR-изображения и уровнем звука с поддержкой Dolby Audio. Специальное ПО позволяет автоматически создавать клипы, а приложение для смартфона — подготавливать ролики и изображения для загрузки в социальные сети. Габариты 4K HC-VX3 составляют 68 × 77 × 158 мм, вес — 520 гр., 2K HC-V900 — 68 × 77 × 141 мм, 478 гр. Есть порт USB Type-C, а также Wi-Fi 802.11n для беспроводного соединения.

Цена Panasonic 4K HC-VX3 составляет $899, а 2K HC-V900 — $699. Обе видеокамеры будут доступны для покупки в конце ноября,