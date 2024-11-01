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1 ноября, 2024
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Epic Games Store дарит две игры: Ghostwire: Tokyo и Witch it

Epic Games Store

Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: Ghostwire: Tokyo и Witch it. Предложение доступно до 7 ноября 20:00 по бакинскому.времени.

Ghostwire: Tokyo – это экшен-адвенчура от студии Tango Gameworks, известной по Hi-Fi Rush. По сюжету игры, главному герою предстоит сражаться с потусторонними созданиями на улицах Токио. Ghostwire: Tokyo вышла в 2022 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы.

Witch it — многопользовательская игра в жанре пряток с элементами экшена, разработанная студией Barrel Roll Games. Игроки делятся на две команды — охотников и ведьм, каждая из которых имеет свои уникальные способности и цели. Релиз Witch It состоялся в 2020 году, игра также заслужила очень положительные отзывы.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст шутер Deceive Inc. и комплект для Apex Legends.

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