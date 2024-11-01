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1 ноября, 2024
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One Netbook анонсировал портативную консоль на мощном чипе Ryzen AI 9 HX 370

One Netbook

Компания One Netbook анонсировала портативную консоль под названием Onexfly F1 Pro на базе нового процессора AMD семейства Strix Point.

Onexfly F1 Pro получит 7-дюймовый экран с OLED-матрицей и поддержкой кадровой частоты 144 Hz. Консоль будет выпускаться в трех модификациях:

  • 8-ядерный Ryzen 7 8840U с графикой Radeon 780M;
  • 10-ядерный Ryzen AI 9 365 с графикой Radeon 880M;
  • 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370 (Zen 5) с Radeon 890M (RDNA 3.5).

Вес портативной консоли составит 598 гр. Устройство оснастят стереодинамиками с настройкой Harman, стиками с декоративной RGB-подсветкой, а также небольшими LED-панелями на корпусе для отображения текста. Сроки выпуска и цена консоли пока не объявлены.

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