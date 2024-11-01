Компании Gulfstream Distribution и Cisco провели мероприятие, посвященное решению Cisco ACI

24 октября компании Gulfstream Distribution и Cisco организовали в ресторане Marivanna Baku бизнес-завтрак для партнеров, посвященный решению Cisco ACI для построения современной сетевой инфраструктуры ЦОД. С приветственным словом к участникам бизнес-завтрака обратился менеджер по развитию бизнеса Cisco в Gulfstream Distribution Чингиз Новрузов, который представил основного докладчика, в качестве которого выступил технический специалист Cisco Теймураз Дочвири.

«Cisco ACI — это технология, ориентированная на приложения, которая включает гибкие возможности централизованного управления и полную автоматизацию приложений на основе политик внутри центра обработки данных. ACI снижает сложность администрирования сети, используя общую структуру политик, что дает возможность полностью автоматизировать выделение ресурсов и управление ими», — сказал Т.Дочвири.

В числе ключевых преимуществ внедрения Cisco ACI было отмечено: сокращение времени для предоставления сервисов, простая автоматизация рабочих программ за счет использования политик на основе приложения, автоматизированнное и микросегментированное выделение сетевых ресурсов, автоматизированное устранение неполадок, автоматизированное применение политик безопасности, повышение уровня согласованности политик и сервисов для локальных и облачных приложений, цнтрализованный мониторинг и контроль работы приложений в реальном времени, открытое АРI для интеграции с отдельными DevOps-партнерами, а также гибкое горизонтальное масштабирование и многопользовательский режим эксплуатации оборудования

Также было рассказано о базовых элементах инфраструктуры Cisco ACI, ядром которых являются сетевые коммутаторы серии Cisco Nexus 9000 и контроллеры Cisco APIC, реализующие возможность централизованного управления политиками внутри сети, а также автоматизации IТ-задач и ускоренного развертывания приложений. Отдельное внимание докладчик уделил моментам микросегментации, предлагаемыми в рамках Cisco ACI. Так, например, микросегментация Cisco ACI объединяет в себе четыре основные функции: изоляцию, сегментацию со встроенной безопасностью, обратную связь и автоматическое восстановление.

В заключение официальной части было продемонстрировано, как Cisco Nexus Dashboard обеспечивает единую точку настройки для нескольких фабрик Cisco ACI, работающих скоординированно. По завершению семинара гостям была предоставлена возможность задать вопросы специалистам компаний Cisco и Gulfstream Distribution.