Xiaomi представила смартфон Redmi A4 5G со стеклянной задней панелью за $100

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон под брендом Redmi. Аппарат под названием A4 5G получил стеклянную заднюю панель, торцы выполнены из пластика. С учетом низкой цены главной особенностью модели стала поддержка работы в сетях 5G.

Redmi A4 5G оснащен 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1640×720 пикселей), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 600 нит. За производительность отвечает процессор Snapdragon 4s Gen 2 – упрощенная версия Snapdragon 4 Gen 2, которая сохранила 4-нм техпроцесс, но получила менее производительный видеоускоритель. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 или 128 Gb, которую можно расширить за счет карты памяти microSD.

Основная камера объединяет 50 Мп сенсор (f/1.8) с датчиком глубины. Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2.2) расположена в каплевидном вырезе в верхней части дисплея. Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C. Есть поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5, GPS, 3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, слот для двух SIM-карт, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP52. Габариты и вес: 171,88 x 77,80 x 8,22 мм, 212,35 гр. Смартфон работает под управлением Android 14 с оболочкой HyperOS. Расцветки корпуса две: черная и светло-фиолетовая.

Версия на 4/64 Gb памяти стоит $100, на 4/128 Gb — $112. Продажи Redmi A4 5G начнутся 27 ноября.