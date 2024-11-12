MSI представил 49-дюймовый игровой монитор с матрицей QD-OLED

Компания MSI представила ультраширокий изогнутый (1800R) монитор MPG 491CQPX для геймеров. Ширина монитора составляет почти 1200 мм при высоте 410 мм.

Устройство получило матрицу QD-OLED, это тип панели, объединяющий OLED с квантовыми точками. Экран монитора имеет диагональ 49 дюймов, разрешение 5120×1440 пикселей, соотношение сторон 32:9 и поддерживает частоту обновления 240 Hz. Время отклика экрана — 0,03 мс (GtG). Пиковая яркость достигает 1000 нит, коэффициент контрастности до 1 500 000:1.

На задней панели разместились разъемы HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, USB Type-C (98 Вт) и концентратор на два порта USB Type-A. В характеристиках заявлены 98% AdobeRGB, 146% sRGB и 99% DCI-P3, сертификаты DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 13000. Технология MSI OLED Care 2.0 препятствует выгоранию панели — производитель дает гарантию 3 года.

Цена монитора MSI MPG 491CQPX в Китае составляет $1199.

Также компания выпустила плоский игровой монитор MPG321URX, который тоже оснащен матрицей QD-OLED. Модель получила 32-дюймовый 4K-экран с соотношением сторон 16:9, частотой обновления 240 Hz и пиковой яркостью 1000 нит (HDR). Время отклика составляет 0,03 мс (GtG). Заявлены 97% AdobeRGB, 138% sRGB и 99% DCI-P3. Набор интерфейсов включает порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a и USB Type-C (90 Вт).

Цена MSI MPG321URX в Китае — $970.