Baidu Xiaodu AI Glasses – легкие smart-очки со встроенным ИИ-помощником

Китайская компания Baidu представила smart-очки Xiaodu AI Glasses со встроенным ИИ-помощником с голосовым управлением. Вес очков составляет всего 45 гр.

Xiaodu AI Glasses оснащены 16 Мп широкоугольной камерой с электронной стабилизацией. Обеспечивается большое время автономной работы — до 56 часов в режиме ожидания или более 5 часов непрерывного воспроизведения аудио. Быстрая зарядка всего за 30 мин. полностью восполнит заряд.

Очки работают на большой языковой модели Ernie от Baidu и позволят владельцам отслеживать потребление калорий, задавать вопросы об окружающей среде, воспроизводить музыку и снимать видео. Для звонков в очках используется массив из четырех микрофонов, а открытые динамики с защитой от воды обеспечивают чистое звучание.

Выпуск очков запланирован на первую половину 2025 года, а их предполагаемая цена составит около $290. Baidu Xiaodu AI Glasses изначально будут продаваться только в Китае.