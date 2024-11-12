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13 ноября, 2024
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Baidu Xiaodu AI Glasses – легкие smart-очки со встроенным ИИ-помощником

Baidu Xiaodu AI Glasses

Китайская компания Baidu представила smart-очки Xiaodu AI Glasses со встроенным ИИ-помощником с голосовым управлением. Вес очков составляет всего 45 гр.

Baidu Xiaodu AI Glasses

Xiaodu AI Glasses оснащены 16 Мп широкоугольной камерой с электронной стабилизацией. Обеспечивается большое время автономной работы — до 56 часов в режиме ожидания или более 5 часов непрерывного воспроизведения аудио. Быстрая зарядка всего за 30 мин. полностью восполнит заряд.

Очки работают на большой языковой модели Ernie от Baidu и позволят владельцам отслеживать потребление калорий, задавать вопросы об окружающей среде, воспроизводить музыку и снимать видео. Для звонков в очках используется массив из четырех микрофонов, а открытые динамики с защитой от воды обеспечивают чистое звучание.

Выпуск очков запланирован на первую половину 2025 года, а их предполагаемая цена составит около $290. Baidu Xiaodu AI Glasses изначально будут продаваться только в Китае.

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