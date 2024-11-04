Azercell стал официальным телекоммуникационным партнером COP29

Лидирующий мобильный оператор страны ООО «Azercell Telecom» объявлен официальным телекоммуникационным партнером конференции COP29, что свидетельствует о приверженности компании принципам устойчивого развития и защиты окружающей среды. В рамках партнерства Azercell стремится еще больше усилить свою деятельность, направленную на устойчивое развитие, сотрудничая с глобальными участниками рынка в области разработки эффективных решений для создания более зеленого будущего.

Президент ООО «Azercell Telecom» Зарина Зейналова подчеркнула важность социальной ответственности бизнеса перед обществом в том числе и в вопросах охраны окружающей среды: «Azercell является лидирующим мобильным оператором Азербайджана и одним из ключевых игроков цифровой экосистемы страны. Мы активно внедряем экологически чистые технологии и решения на основе возобновляемых источников энергии, стремясь минимизировать наше воздействие на окружающую среду. Поддерживая глобальные инициативы в борьбе с изменением климата, мы устанавливаем новый стандарт корпоративного лидерства и вносим свой вклад в создание более устойчивого и зеленого будущего».

Председатель Азербайджанской операционной компании COP29 Нармин Джарчалова отметила: «Мы рады приветствовать Azercell в качестве телекоммуникационного партнера COP29. Как крупнейший мобильный оператор Азербайджана, Azercell является значимым участником телекоммуникационного сектора страны и провайдером инновативных цифровых решений. В рамках COP29, компания получает возможность продемонстрировать и свою социальную деятельность, в частности приверженность поддержке глобальных усилий в борьбе с изменением климата».

Деятельность Azercell в сфере устойчивого развития включает меры по сокращению выбросов углерода, оптимизации энергопотребления, а также повышения эффективности использования воды и топлива посредством различных экологических инициатив. С 2017 года компания развертывает по всему Азербайджану базовые станции, работающие на солнечных батареях. Только в Карабахе уже установлено 35 «зелёных» станций, 60% энергопотребления которых обеспечивается солнечной энергией, что в свою очередь значительно снижает негативное воздействие технологий на окружающую среду.

Azercell является участником нескольких международных климатических инициатив, включая Глобальный договор ООН и Целевую группу по борьбе с изменением климата GSMA. Тем самым компания содействует устойчивому развитию, показывая при этом пример другим технологическим компаниям и призывая к усилению мер по защите окружающей среды. В этом году компания также представила свой первый отчет по ESG.

Стоит отметить что в качестве официального телекоммуникационного партнера COP29 Azercell задействовал все необходимые ресурсы для обеспечения участников конференции бесперебойной и устойчивой связью в течение 10-ти дней проведения этого важного мероприятия.