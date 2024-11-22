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22 ноября, 2024
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Квартальная выручка Nvidia почти удвоилась за счет высокого спроса на чипы для ИИ

Nvidia

Компания Nvidia объявила результаты за третий квартал 2025 финансового года, который у нее завершился 27 октября.

Сообщается о выручке, которая составила $35,1 млрд., что на 17% больше, чем в предыдущем квартале, и на 94% больше по сравнению с прошлым годом. Операционная прибыль в годовом выражении выросла на 110%, до $21,87 млрд., чистая прибыль — на 109%, до $19,31 млрд.

Как и во все последние кварталы, основным источником доходов Nvidia стали чипы для систем на базе искусственного интеллекта, спрос на которые остается очень высоким. Направление Data Center принесло компании $30,77 млрд., что на 112% больше прошлогоднего показателя. Сегмент автомобильной электроники принес доход $449 млн., рост на 72%, во многом благодаря спросу на чипы для систем автопилота.

Выручка игрового подразделения составила $3,28 млрд., что на 15% больше, чем годом ранее. Это самый слабый рост среди всех основных направлений бизнеса Nvidia, хотя до недавнего времени она в целом была в первую очередь именно компанией, выпускающей игровые видеокарты. В четвертом квартале ожидается снижение выручки из-за ограниченных поставок, но в 2025 году показатели должны увеличиться в связи с запуском видеокарт из линейки GeForce RTX 50, анонс которых состоится в январе.

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