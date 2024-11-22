В Epic Games Store можно бесплатно забрать мрачную антиутопию Beholder

Epic Games Store дарит своим пользователям Beholder – мрачную стратегическую игру с элементами симулятора и приключений, разработанную студией Warm Lamp Games. Акция будет действовать до 28 ноября 20:00 по бакинскому времени.
Действие Beholder разворачивается в тоталитарном государстве, где игрок берет на себя роль управляющего многоквартирным домом и должен выполнять приказы властей — следить за жильцами и доносить на них.
Beholder вышла в 2016 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы. В Steam у игры больше 19 000 отзывов, положительных — 91%. В дальнейшем Beholder получила сиквелы, а в разработке находится Beholder: Conductor про кондуктора поезда.
На следующей неделе Epic Games Store раздаст шутер с элементами рогалика Brotato.