В Epic Games Store можно бесплатно забрать мрачную антиутопию Beholder

Epic Games Store дарит своим пользователям Beholder – мрачную стратегическую игру с элементами симулятора и приключений, разработанную студией Warm Lamp Games. Акция будет действовать до 28 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Действие Beholder разворачивается в тоталитарном государстве, где игрок берет на себя роль управляющего многоквартирным домом и должен выполнять приказы властей — следить за жильцами и доносить на них.

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Beholder вышла в 2016 году и заслужила очень положительные пользовательские отзывы. В Steam у игры больше 19 000 отзывов, положительных — 91%. В дальнейшем Beholder получила сиквелы, а в разработке находится Beholder: Conductor про кондуктора поезда.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст шутер с элементами рогалика Brotato.