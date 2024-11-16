Coca-Cola создала рождественскую рекламу при помощи ИИ

Компания Coca-Cola выпустила традиционную рождественскую видеорекламу, основанную на знаменитой рождественской промокампании 1995 года Holidays are Coming (Праздник к нам приходит). Новый ролик создавали с использованием инструментов на базе искусственного интеллекта. Многие пользователи соцсетей раскритиковали видео. Некоторые назвали рекламу «бездушной» или «уродливой».

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Для создания ролика Coca-Cola сотрудничала со студией Secret Level. Основатель студии Джейсон Зада отметил, что несмотря на использование генеративного инструмента Real Magic AI, человеческий фактор в видео все равно присутствует, придавая рекламе эмоциональную глубину и «теплоту».

Авторы ролика объяснили, что создание такого видео — это гораздо более сложный процесс, чем просто нажатие одной кнопки. Как отметил Пи Джей Перейра, креативный директор Pereira OʼDell и партнер Silverside AI, было создано 110 версий новой рекламы. На это потребовалось несколько дней благодаря использованию Stable Diffusion, ChatGPT, Paccto, Director Magic и DALL-E. Причиной такого решения стали жалобы креативной команды, которой приходилось тратить много времени на создание короткого ролика за малые деньги. «ИИ позволяет нам воплощать отличные идеи, которые бы погибли без бюджета, создавать большое их количество и поднимать уровень», — отметил Перейра.