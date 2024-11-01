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1 ноября, 2024
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Голосовой режим в ChatGPT стал доступен на Mac и Windows

ChatGPT

Разработчики OpenAI объявили о запуске реалистичного голосового ассистента ChatGPT для десктоп-приложений Mac и Windows. Ранее функционал был доступен только в мобильном приложении ChatGPT.

Режим Advanced Voice работает на основе языковой модели GPT-4o, благодаря ему речь чат-бота сложно отличить от настоящего собеседника – у ChatGPT реалистичная интонация с паузами и периодическими запинками. Кроме того, он способен улавливать различные интонации и соответствующим образом корректировать свои ответы.

Бесплатная версия голосового режима позволяет общаться с ИИ в течение 10 минут за один раз.

Приложение ChatGPT вышло на macOS в июне, а для Windows — в октябре, пока только в бета-версии. Скачать ChatGPT для macOS можно с сайта OpenAI, а версию для Windows — в Microsoft Store.

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