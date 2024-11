Голосовой режим в ChatGPT стал доступен на Mac и Windows

Разработчики OpenAI объявили о запуске реалистичного голосового ассистента ChatGPT для десктоп-приложений Mac и Windows. Ранее функционал был доступен только в мобильном приложении ChatGPT.

Big day for desktops.

Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD

— OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024