Голосовой режим в ChatGPT стал доступен на Mac и Windows

Разработчики OpenAI объявили о запуске реалистичного голосового ассистента ChatGPT для десктоп-приложений Mac и Windows. Ранее функционал был доступен только в мобильном приложении ChatGPT.

Big day for desktops. Advanced Voice is now available in the macOS and Windows desktop apps.https://t.co/mv4ACwIhzA pic.twitter.com/HbwXbN9NkD — OpenAI (@OpenAI) October 30, 2024

Режим Advanced Voice работает на основе языковой модели GPT-4o, благодаря ему речь чат-бота сложно отличить от настоящего собеседника – у ChatGPT реалистичная интонация с паузами и периодическими запинками. Кроме того, он способен улавливать различные интонации и соответствующим образом корректировать свои ответы.

Бесплатная версия голосового режима позволяет общаться с ИИ в течение 10 минут за один раз.

Приложение ChatGPT вышло на macOS в июне, а для Windows — в октябре, пока только в бета-версии. Скачать ChatGPT для macOS можно с сайта OpenAI, а версию для Windows — в Microsoft Store.