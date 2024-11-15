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15 ноября, 2024
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Apple выпустила Final Cut Pro 11 – новую версию видеоредактора

Final Cut Pro 11

Final Cut Pro – это профессиональный видеоредактор для операционных систем macOS и iPadOS. Изначально разрабатывалась Macromedia, затем уже Apple. Сейчас компания выпустила новую версию — Final Cut Pro 11 с функциями искусственного интеллекта, которая в «полной мере использует преимущества процессоров Apple M».

Final Cut Pro 11 в первую очередь выделяется двумя ИИ-функциями — Magnetic Mask и Transcribe to Captions. С помощью Magnetic Mask пользователи могут изолировать людей и объекты в видео без необходимости использования зеленого экрана или более трудоемкого ротоскопирования. Функция срабатывает неидеально, требуя небольших корректировок со стороны пользователя. Также можно комбинировать Magnetic Mask с цветокоррекцией и видеоэффектами, что позволяет точно контролировать и стилизовать каждый проект. Другая функция Transcribe to Captions — автоматическая генерация субтитров, она основана на языковой модели, обученной Apple.

Другие нововведения:

  • Функция Smart Conform позволяет легко создавать версии проектов для социальных сетей в квадратных или вертикальных форматах;
  • Автоматическое улучшение цвета, цветового баланса, контрастности и яркости видео или неподвижных изображений;
  • Функция плавной замедленной съемки позволяет создавать и объединять кадры видео, в том числе кадры, снятые на iPhone 16 Pro в формате 4K при 120 к/с, для получения максимально качественного движения;
  • Изоляция голоса для улучшения речи и оптимизации уровней звука, а также снижения фонового шума от аудиозаписи, записанной в полевых условиях.

Новая версия видеоредактора доступна бесплатно для пользователей существующей. Цена для новых пользователей составляет $299. Есть бесплатная 90-дневная версия.

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