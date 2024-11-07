DJI представил доступные очки Goggles N3 с экраном Full HD для FPV-дронов

Компания DJI представила новые очки Goggles N3, которые на сегодняшний день стали самым доступным решением для FPV-полетов (вид от первого лица). Goggles N3 — это упрощенная версия Goggles 3. Они являются дополнением к недорогому дрону DJI Neo с камерой 4K и несколькими вариантами управления полетом, включая FPV.

Очки оснащены экраном Full HD 1080p с углом обзора 54°. Есть функция устранения запотевания одним нажатием, которая активирует вентиляторы для удаления конденсата и поддержания четкости изображения. Оголовье со встроенным аккумулятором, который обеспечивает почти три часа работы при полной зарядке, обеспечивает равномерный баланс и удобную посадку. Goggles N3 используют ту же антенну, что и более дорогие очки Goggles 2, и передачу видеосигнала DJI O4 с заявленным расстоянием до 13 км. Задержка видео составляет около 31 мс.

Очки также оснащены функциями дополненной реальности (AR), которые позволяют настраивать параметры камеры с помощью контроллера движения до взлета дрона или во время зависания. Поддерживается прямая трансляция видео со смартфона, который может выступать в качестве дополнительного дисплея для наблюдателя.

Цена DJI Goggles N3 составляет $229. Для сравнения: очки Goggles 3 стоят в два раза дороже. Также предлагается комплект DJI Neo Motion Fly More Combo, который включает в себя дрон Neo, контроллер RC Motion Controller 3, две дополнительные батареи, зарядный хаб и очки Goggles N3. Цена комплекта — $449.