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7 ноября, 2024
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Первый в мире блок питания с USB Type-C мощностью 240 Вт поступил в продажу

USB

Компания Delta Electronics, разрабатывающая широкий спектр интеллектуальных решений в области силовой электроники, выпустила зарядное устройство ADP-240KB, которое поддерживает протокол быстрой зарядки USB Power Delivery (USB-PD) с максимальной для стандарта выходной мощностью 240 Вт. Это первое зарядное устройство на рынке с такими характеристиками, доступное в продаже отдельно, а не в комплекте с каким-либо гаджетом.

По форме и габаритам аксессуар напоминает зарядное устройство для ноутбука. Это прямоугольное изделие со стандартным трехконтактным разъемом (кабель переменного тока в комплект не входит). Зарядное устройство совместимо с широким ассортиментом гаджетов, включая портативные ПК. Приобрести блок питания ADP-240KB можно в США по цене $126,37 без учета доставки.

Delta Electronics не слишком известна на потребительском рынке электроники, но компания часто выступает в качестве производителя зарядных устройств для ноутбуков различных брендов, например, Dell и Lenovo.

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