Откройте для себя Азербайджан с доступными тарифами «TouristSIM» от «Nar»!

Самый доступный мобильный оператор страны, «Nar», запустил тарифы «TouristSIM», разработанные для удовлетворения потребностей в общении туристов, приезжающих в Азербайджан. Специально для зарубежных гостей эти тарифы предлагают мобильный интернет, внутренние и международные звонки по выгодным ценам.

Чтобы весело и с пользой провести время в Азербайджане, туристы могут воспользоваться пакетом «TouristSIM» 40GB за 34 AZN. Этот пакет включает 20 ГБ мобильного интернета, дополнительно 20 ГБ для социальных сетей, а также 100 минут для звонков по Азербайджану и 20 минут для международных звонков.

Для тех, кто предпочитает более объемные пакеты, «Nar» также предлагает тарифы «TouristSIM 70GB» и «TouristSIM 130GB». Пакет «TouristSIM 70GB» предоставляет 40 ГБ мобильного интернета, 30 ГБ для социальных сетей, 170 минут для местных и 50 минут для международных звонков и стоит 55 AZN. Пакет «TouristSIM 130GB» включает 80 ГБ мобильного интернета, дополнительно 50 ГБ для социальных сетей, 250 минут для местных и 70 минут для международных звонков по цене 75 AZN.

Для активации пакета «TouristSIM» туристам необходимо посетить любой магазин «Nar» и предъявить паспорт, использованный при регистрации въезда в Азербайджан. Обратите внимание, что каждый пакет действует 30 дней с момента активации, после чего номер автоматически деактивируется. Более подробную информацию можно найти на сайте nar.az/TouristSIM.