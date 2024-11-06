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7 ноября, 2024
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Биткоин обновил исторический максимум в $75000 на фоне выборов в США

биткоин

Стоимость биткоина побила рекорд, превысив $75 000 на фоне данных об итогах выборов президента США, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. По данным Binance, на максимуме биткоин торговался по $75 317,59 (на 11:14 по бакинскому времени). Сейчас биткоин замедлил рост и находится на уровне $74,267. Предыдущий рекорд криптовалюта поставила в марте 2024 года, когда ее цена превысила $73 797.

Цена биткоина взлетела после того, как Дональд Трамп (Donald Tramp) вышел вперед на раннем этапе подсчета голосов. Такого мнения, в частности, придерживается гендиректор платформы криптоданных VeloData Фредрик Коллинз. По его словам, биткоин сильно привязан к результатам выборов.

Другие криптовалюты тоже показали заметный рост: Ethereum поднялся выше $2600, Dogecoin подскочил более чем на 20 %, а Shiba Inu — на 8 %. Аналитики называют выборы президента США этого года самыми важными за все время существования криптоиндустрии.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании высказывался в поддержку криптовалюты. В июле он заявил, что намерен сделать США «криптостолицей мира» и «биткоин-сверхдержавой» в случае своего переизбрания, а также сформировать регулирующие органы, лояльные к цифровым активам. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис (Kamala Harris), в свою очередь, занимала более осторожную позицию и обещала поддержать нормативную базу для криптовалют.

«Выборы оказывают огромное влияние на криптовалюты. Ожидайте, что биткоин и криптовалюты в целом будут нестабильными в ближайшие дни», — считает Райан Расмуссен (Ryan Rasmussen), глава исследовательского подразделения в Bitwise Asset Management.

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