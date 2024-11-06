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7 ноября, 2024
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Microsoft тестирует чат-бота на базе ИИ для техподдержки Xbox

Xbox

Компания Microsoft тестирует нового чат-бота на основе искусственного интеллекта под названием Xbox Support Virtual Agent. Инструмент предназначен для помощи игрокам в решении проблем, связанных с консолями и играми, и предоставляет возможность быстро находить ответы на частые вопросы на сайте поддержки Xbox.

Чат-бот будет выглядеть либо как виртуальный персонаж, который имеет различные анимации при ответе, либо как разноцветная сфера с логотипом. Он сможет реагировать как на текстовые запросы, так и на голосовые команды, и развернуто отвечать на них.

На данное время чат-бот доступен для ознакомления только участникам программы Xbox Insiders в США. «Мы ценим отзывы инсайдеров Xbox об этой предварительной версии, и все полученные замечания будут использованы для улучшения виртуального агента поддержки», — сказал Мегха Дудани (Megha Dudani), старший менеджер по продуктам Xbox в Microsoft.

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