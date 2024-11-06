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7 ноября, 2024
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Azercell Бизнес расширяет возможности электронного документооборота для корпоративных клиентов

Azercell

Azercell Бизнес продолжает расширять спектр цифровых услуг для корпоративных клиентов, делая бизнес-процессы более гибкими и современными. В рамках этого направления компания представила новую функцию электронного документооборота, доступную в приложении Azercell Business. Теперь корпоративные клиенты могут создавать и подписывать документы в электронном виде, исключая необходимость использования бумажных носителей.

Соответствующие документы подтверждаются электронной подписью «Asan İmza» или «SİMA», что придает электронным документам тот же правовой статус, что и традиционно подписываемым документам.

Следует отметить, что безопасность и конфиденциальность данных в процессе создания цифровых документов защищены на самом высоком уровне. Самое главное, что это изменение, повышающее эффективность обмена документами, также помогает минимизировать расход бумаги.

Документооборот удобнее, безопаснее и быстрее с Azercell Бизнес.

Для информации о продуктах Azercell Бизнес, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/corporate/mobile-communications/special-services/azercell-biznes.html

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