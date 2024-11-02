Apple отчиталась о рекордной квартальной выручке

Компания Apple опубликовала отчет по итогам четвертого квартала 2024 финансового года, который завершился у нее 28 сентября, и всего года в целом. За отчетный квартал выручка компании составила $94,93 млрд. против $89,5 млрд. годом ранее. Чистая прибыль упала с $23 млрд. до $14,7 млрд.

Продажи iPhone за квартал выросли с $43,8 млрд. до $46,2 млрд. Mac показали рост с $7,6 до $7,74 млрд. Продажи iPad — с $6,4 млрд. до $6,95 млрд. Сервисы принесли $24,97 млрд. против $22,3 млрд. год назад. Продажи носимой и домашней электроники и аксессуаров упали — $9,3 млрд. до $9 млрд.

Годовая выручка достигла $391 млрд. по сравнению с $383,3 млрд. в 2023 году. Чистая прибыль по итогам всего финансового года снизилась с $97 млрд. до $93,7 млрд. Рост дохода компании в целом обусловлен продажами сервисов — за год они выросли с $85,2 млрд. до $96,2 млрд.

Общая выручка от продаж устройств за год снизилась: с $298 млрд. до $294,9 млрд. Продажи iPhone за год выросли — с $200,58 до $201,18 млрд., Mac — $29,36 до $29,98 млрд. Продажи iPad напротив упали: с $28,3 млрд. до $26,7 млрд. Продажи носимой и домашней электроники и аксессуаров за год тоже упали — с $39,8 млрд. до $37 млрд.