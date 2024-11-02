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2 ноября, 2024
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Microsoft предлагает пользователям платную поддержку Windows 10

Microsoft Windows 10

Компания Microsoft объявила, что бесплатная поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. При этом пользователям будет предоставлена возможность получить платный доступ к программе «расширенных обновлений безопасности» (Extended Security Updates, ESU), в рамках которой участники будут получать критические и важные обновления безопасности для Windows 10. Обновлений с новыми функциями не будет. Кроме того, Microsoft перестанет предлагать техническую поддержку.

За дополнительную плату $30 пользователи смогут продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Для юридических лиц и предприятий будет возможность продлить срок поддержки на еще больший срок в три года:

  • Первый год — $61
  • Второй год — $122
  • Третий год — $244

Пользователи Windows 10 смогут зарегистрироваться в программе ESU «ближе к концу поддержки в 2025 году».

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