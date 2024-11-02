Microsoft предлагает пользователям платную поддержку Windows 10

Компания Microsoft объявила, что бесплатная поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года. При этом пользователям будет предоставлена возможность получить платный доступ к программе «расширенных обновлений безопасности» (Extended Security Updates, ESU), в рамках которой участники будут получать критические и важные обновления безопасности для Windows 10. Обновлений с новыми функциями не будет. Кроме того, Microsoft перестанет предлагать техническую поддержку.

За дополнительную плату $30 пользователи смогут продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Для юридических лиц и предприятий будет возможность продлить срок поддержки на еще больший срок в три года:

Первый год — $61

Второй год — $122

Третий год — $244

Пользователи Windows 10 смогут зарегистрироваться в программе ESU «ближе к концу поддержки в 2025 году».