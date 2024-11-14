AMD собирается сократить почти 1000 сотрудников – около 4% штата

Компания AMD сообщила о том, что уволит почти 1000 человек – это 4% от всего штата, который составляет около 26 тысяч работников. Сроки по увольнениям пока неизвестны.

Такое решение обусловлено планом по развитию наиболее перспективных направлений, компания собирается сосредоточить все свои ресурсы на них. Уволенным сотрудникам будет оказана поддержка в поисках новых мест работы.

AMD уверенно опережает Intel на рынке процессоров x86, но уступает NVIDIA в области графических процессоров, используемых для задач искусственного интеллекта. В октябре компания заявляла, что ожидает получить $5 млрд. с продаж ИИ-чипов в 2024 году, что составляет около одной пятой от общего дохода в $25,7 млрд.

С начала 2024 года акции AMD упали в цене на 4,9%, а у Nvidia их стоимость взлетела на 196%. Рыночная стоимость AMD составляет $227 млрд., тогда как NVIDIA – $3,6 трлн.