IBM становится первым официальным партнером UFC по искусственному интеллекту

Компания IBM и ведущая в мире организация по смешанным единоборствам UFC объявили о новом инновационном партнерстве, которое объединит мощь платформы IBM по искусственному интеллекту и данным watsonx с обширным глобальным охватом платформ контента UFC для улучшения впечатлений от просмотра для миллионов поклонников UFC по всему миру.

В рамках нового соглашения IBM станет первым официальным глобальным партнером UFC по искусственному интеллекту.

В основе партнерства будет лежать UFC Insights Engine, созданный с помощью IBM watsonx. Insights Engine будет использовать опыт IBM в области данных и технологий искусственного интеллекта, включая семейство больших языковых моделей Granite, и богатые потоки данных UFC, чтобы предоставлять глобальной аудитории зрителей UFC более своевременную и подробную информацию. Это включает в себя уникальные идеи и расширенный анализ живых боев, тенденций бойцов, прогнозы возможных результатов матчей и методов победы. Все это будет разработано для обновления в режиме реального времени на экране по мере генерации новых данных.

Как первый официальный глобальный партнер в области искусственного интеллекта, IBM будет работать с UFC над ускорением и масштабированием существующих возможностей, стимулируя вовлечение фанатов с помощью уникального контента и беспрецедентного доступа к информации о боях UFC. Ожидается, что Insights Engine, созданный в сотрудничестве с IBM и командой исследований и разработок UFC, дебютирует в начале 2025 года.