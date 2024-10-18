За 8 месяцев 2024 года в Азербайджане было зафиксировано почти 12 тысяч атак с использованием шпионского ПО

За 8 месяцев 2024 года в Азербайджане было зафиксировано почти 12 тыс. атак с использованием шпионского ПО. Шпионское ПО незаметно заражает устройство, чтобы следить за действиями пользователя и передавать эту информацию третьим лицам. Иногда шпионы маскируются под безвредные файлы, необходимые для работы ОС.

Как действуют шпионские приложения. Все программы-шпионы следят за вашими данными и всеми действиями на устройстве с вашего ведома или без него. При этом многие надежные сервисы и приложения используют инструменты слежения, аналогичные шпионским. Поэтому последнее время термин «шпионское ПО» используется в основном только по отношению к вредоносным приложениям.

Программа-шпион производит на компьютере или мобильном устройстве следующие действия.

Проникновение (через пакет установки шпионского приложения, вредоносный веб-сайт или вложенный файл) Мониторинг и перехват данных (с помощью фиксации нажатия клавиш, снимков экрана и другого кода отслеживания) Отправка похищенных данных «хозяину» программы-шпиона – он использует их в своих целях или продаст третьим лицам

Шпионское приложение передает вашу частную информацию организатору атаки. Это могут быть сведения о ваших привычных онлайн-действиях или покупках, но не исключена возможность того, что вредоносный код будет изменен так, что будет собирать информацию о более конкретных действиях.

Так, шпионское приложение позволяет злоумышленнику похитить ваши личные данные и начать выдавать себя за вас. Если вредоносное ПО получает доступ ко всей информации на вашем телефоне или компьютере, оно способно собрать данные, которых будет более чем достаточно для подмены вашей личности. Для этого пригодится история браузера, электронная почта, сохраненные пароли к онлайн-банку, интернет-магазинам и социальным сетям. При этом, если вы зайдете в свой онлайн-банк, программа-шпион может перехватить данные вашего банковского счета или кредитных карт для последующего использования или продажи третьим лицам.

Чаще всего шпионское ПО наносит вред компьютеру. Нарушение оптимальной производительности системы приводит к потреблению огромного количества памяти, вычислительной мощности компьютера и интернет-трафика. В результате зараженное устройство может работать медленно, переключаться между приложениями с задержкой и тормозить работу в интернете.

Программы-шпионы могут искажать результаты поисковой выдачи, добавляя туда нежелательные ссылки, которые могут вести на потенциально опасные или мошеннические сайты. Эти программы могут поменять вашу стартовую страницу и даже изменить некоторые настройки компьютера. Другие виды шпионского ПО могут сопровождаться не менее неприятной проблемой – всплывающей рекламой.

«Лучший способ борьбы со шпионским ПО – не допускать его проникновения на ваш компьютер. Но избежать загрузки программ или почтовых вложений не всегда удается. И даже проверенный веб-сайт вдруг может оказаться взломанным и стать источником заражения для вашего компьютера. Нужно использовать надежное защитное решение, которое будет проактивно исследовать систему на наличие вредоносного ПО. Пользователям следует всегда проявлять бдительность, а также постоянно повышать уровень своих цифровых знаний и навыков», – комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Ниже – несколько советов, с помощью которых вы не дадите шпионам проникнуть в компьютер и на смартфон.