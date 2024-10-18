Проведены отборочные экзамены для подготовки школьников к олимпиадам по информатике

12 октября 2024 года в Бакинской Высшей Школе Нефти и Нахчыванской Автономной Республике прошли отборочные экзамены для школьников, проходящих подготовку к международным олимпиадам по информатике. Участие в отборе приняли финалисты Республиканских предметных олимпиад по информатике 2023-2024 учебного года.

Экзамены проводились среди учеников, желающих присоединиться к подготовительной команде для участия в Европейской юношеской олимпиаде по информатике (EJOI), Европейской олимпиаде по информатике среди девушек (EGOI) и Международной олимпиаде по информатике (IOI).

В ходе 4-часового экзамена школьники решали три задачи. Результаты участников были автоматически оценены с помощью специальной системы.

С 2017 года процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО «Azercell Telecom» с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время общее количество медалей, завоеванных азербайджанской командой на олимпиадах по программированию в разных возрастных категориях, достигло 80.