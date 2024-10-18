Nar создал лабораторию мобильной связи для студентов в Гяндже

Nar, самый доступный и ориентированный на развитие регионов мобильный оператор Азербайджана, открыл лабораторию мобильной связи в Гяндже. Лаборатория была создана в сотрудничестве с Азербайджанским технологическим университетом (АТУ).

Эта лаборатория позволит студентам АТУ, обучающимся по техническим специальностям, получить практические знания в области мобильных технологий связи. Лаборатория полностью оснащена ноутбуками и другим необходимым оборудованием для повышения эффективности обучения.

На церемонии открытия генеральный директор Nar Гуннар Панке отметил: «Эта лаборатория является очередным подтверждением приверженности Nar поддержке регионов. Как компания, идущая в ногу с технологическим прогрессом, инвестиции Nar в подготовку местных специалистов в регионах являются частью нашего вклада в развитие телекоммуникационной отрасли Азербайджана».

Доцент Яшар Омаров, временно исполняющий обязанности ректора Азербайджанского Технологического Университета, выразил благодарность компании Nar: «Наш университет стремится готовить высококлассных специалистов, и готовность компании Nar делиться своим опытом играет ключевую роль в достижении этой цели. Благодаря поддержке частных компаний, наши студенты смогут завершить обучение как профессионалы в своей сфере».

Следует отметить, что в рамках подготовки местных IT-специалистов Nar сотрудничает как с Азербайджанским техническим университетом в Баку, так и с Азербайджанским технологическим университетом в Гяндже. В результате этого сотрудничества в обоих университетах уже функционируют лаборатории мобильной связи Nar.