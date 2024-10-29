Xiaomi 15 Bright Silver Edition отдает дань уважения популярной модели Xiaomi Mi 6

Помимо смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, была представлена еще одна модель серии под названием Xiaomi 15 Bright Silver Edition. Специальная серебристая версия с глянцевым покрытием, отдающая дань уважения популярной модели Xiaomi Mi 6.

На задней панели смартфона используется 3D-стекло, гнутое горячим способом для создания визуального эффекта. Центральная металлическая рамка отполирована практически до зеркального эффекта.

Технические характеристики устройства полностью соответствуют модели Xiaomi 15.

Цены: 12/256 Gb — $660, 12/512 Gb — $700, 16/512 Gb — $730, 16 Gb/1 Tb — $800.