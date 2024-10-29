spot_img
30 октября, 2024
ДомойТехнологииСмартфоныXiaomi 15 Bright Silver Edition отдает дань уважения популярной модели Xiaomi Mi...

Xiaomi 15 Bright Silver Edition отдает дань уважения популярной модели Xiaomi Mi 6

Xiaomi 15 Bright Silver Edition

Помимо смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, была представлена еще одна модель серии под названием Xiaomi 15 Bright Silver Edition. Специальная серебристая версия с глянцевым покрытием, отдающая дань уважения популярной модели Xiaomi Mi 6.

Xiaomi 15 Bright Silver Edition

На задней панели смартфона используется 3D-стекло, гнутое горячим способом для создания визуального эффекта. Центральная металлическая рамка отполирована практически до зеркального эффекта.

Технические характеристики устройства полностью соответствуют модели Xiaomi 15.

Цены: 12/256 Gb — $660, 12/512 Gb — $700, 16/512 Gb — $730, 16 Gb/1 Tb — $800.

Предыдущая статья
Представлены флагманы Xiaomi 15 и 15 Pro на базе Snapdragon 8 Elite
Следующая статья
Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro: 3,2K-экран 144 Hz и процессоры Snapdragon
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,996ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»