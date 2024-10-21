Вышли TWS-наушники Amazfit Up с шумоподавлением

Компания Amazfit выпустила беспроводные наушники Up, ориентированные на любителей спорта. Они выполнены в форме клипсы и надежно фиксируются на ухе, не перекрывая при этом полностью ушной канал.

Благодаря ИИ-алгоритмам, наушники снижают фоновые шумы во время телефонных разговоров, создавая четкую слышимость даже в шумных условиях. При сопряжении со smart-часами Amazfit пользователь услышит пошаговую инструкцию по тренировке в режиме реального времени. Предусмотрена защита от воды и пыли стандарта IP54, есть поддержка Bluetooth 5.3 и Bluetooth Multipoint, что позволяет подключаться к двум устройствам одновременно.

Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 50 мАч, а зарядный футляр оснащен элементом емкостью 440 мАч и портом зарядки USB Type-C. АКБ наушников хватает на 6 часов работы, зарядный футляр увеличивает этот показатель до 18 часов. На полную зарядку кейса уходит 2 часа.

Amazfit Up выполнены в черном цвете с текстурированной поверхностью и оснащены физической кнопкой для управления воспроизведением музыки, громкостью, вызовами и голосовым помощником. Наушники имеют размеры 29,4 x 24,6 x 27,4 мм и весят 5 гр, а футляр имеет размеры 66,5 x 36 x 35 и весит 33 гр. Цена новинки составляет $49.99.