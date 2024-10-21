DJI подала в суд на Минобороны США, добиваясь исключения из санкционного списка

Крупнейший в мире производитель беспилотников, китайская компания DJI, подала в суд на Минобороны США, чтобы добиться своего исключения из санкционного списка.

Компания попала в «черный список» США в 2020 году за предполагаемое сотрудничество с китайскими военными. Включение в список является предупреждением о рисках для национальной безопасности США при ведении бизнеса с DJI.

Решение подать в суд было принято спустя 16 месяцев попыток разобраться с этим вопросом в досудебном порядке. В иске DJI говорится, что из-за «незаконного и ошибочного решения» Министерства обороны США компания «потеряла деловые сделки, была заклеймена как угроза национальной безопасности и получила запрет на заключение контрактов с несколькими федеральными правительственными агентствами». Компания добавила, что «клиенты из США и других стран расторгли существующие контракты с DJI и отказываются заключать новые».

«DJI не принадлежит и не контролируется китайскими военными, и само Министерство обороны признает, что компания производит потребительские и коммерческие дроны, а не военные», — отмечает представитель компании. Кроме того, Фрэнк Ванг, основатель и гендиректор компании, а также три частных инвестора владеют около 87,4% ее акций, что опровергает статус DJI как «китайской военной компании».