Boston Dynamics и Toyota разработают роботизированную антропоморфную платформу со способностью к обучению

Компании Boston Dynamics и Toyota объявили о партнерстве для разработки универсальной роботизированной антропоморфной платформы с элементами ИИ и способностью к обучению.

По аналогии с большими языковыми ИИ-моделями (LLM), на платформе антропоморфного робота Atlas Институт Toyota (TRI) внедрит собственную «большую поведенческую модель» (Large Behavior Models, LBM).

Объединение усилий Boston Dynamics и Института Toyota вокруг создания обучаемой антропоморфной платформы Atlas обещает привести к появлению универсального человекоподобного робота, который будет способен выполнять широкий спектр физических действий и задач.

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Робот Atlas компании Boston Dynamics может считаться эталоном в современной антропоморфной робототехнике. Серийное производство робота не начато, но на нем отрабатывают множество новаторских решений, которые нашли или найдут отражение в роботах других компаний. Boston Dynamics ранее в этом году остановила развитие оригинального робота Atlas на гидравлике и представила полностью электрическую версию. Электрический Atlas получил намного больше степеней свободы для всех конечностей, что помимо значительного расширения функциональности намного усложнило управление платформой.

Институт Toyota разработал метод обучения роботизированных манипуляторов, который основан на телеприсутствии — человек-оператор лично управляет манипуляторами, наблюдая за процессом как бы глазами робота. Затем система самостоятельно повторяет манипуляции с множеством интерпретаций, как правильных, так и ошибочных. А уже после на этом массиве данных строит свое будущее поведение. Такой метод позволяет ИИ-платформам самостоятельно учиться даже тем вещам, которые человек им не показывал, а это в свою очередь, экономит время на обучение.