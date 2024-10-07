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8 октября, 2024
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Вышел релизный трейлер Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6

Компания Activision Blizzard выпустила релизный трейлер грядущего шутера Call of Duty: Black Ops 6. События игры развернутся в начале 90-х годов прошлого века, когда Холодная война уже закончилась.

По сюжету группировке опытных оперативников предстоит остановить банду «Пантеон», которая угрожает уничтожить мир при помощи особого оружия. Сюжет, как и прежде в подсерии Black Ops, будет сочетать реальную историю и выдумки сценаристов. За создание игры отвечали студии Treyarch и Raven, а на ее разработку ушло около четырех лет. Разработчики в том числе вдохновлялись шпионскими боевиками.

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 и PS4, а также войдет в подписку Game Pass в день выхода.

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