Приложение Vitals от Apple для watchOS 11 способно обнаруживать заболевания за несколько дней до проявления симптомов

Новое приложение Vitals от Apple способно обнаруживать потенциальные заболевания за несколько дней до появления симптомов. Приложение стало доступно на часах Apple Watch с выходом watchOS 11.

В приложении Vitals анализируются ключевые показатели здоровья (частота сердечных сокращений, частота дыхания, температура запястья и прочее) во время сна за последние семь дней. Если будут обнаружены какие-либо отклонения от нормы, пользователь будет заранее предупрежден.

«Я начал пользоваться Vitals, когда она только появилась в бета-версии, и с тех пор я заболел примерно два раза. Оба раза я знал об этом за пару дней до наступления болезни, и в тот момент не чувствовал себя плохо», — сообщает один из пользователей Reddit под ником RCG21. «Проснулся сегодня с плохим самочувствием. Теперь, когда наступает вечер, я чувствую это старое знакомое чувство в голове. Я заболел», — пишет другой пользователь, dalethomas81. Скриншот показал, что несколько показателей выходят за пределы типичного диапазона за несколько дней до того, как пользователь сообщил о плохом самочувствии.

Но не все пользователи довольны: по крайней мере один владелец Apple Watch сообщил, что приложение не показало никаких отклонений и не определило болезнь заранее.

Приложение Vitals доступно на Apple Watch Series 8 и более новых моделях, включая серию Watch Ultra, если устройства работают под управлением watchOS 11. Apple предупреждает, что приложение, хоть и собирает много данных, но не предназначено для диагностики или лечения каких-либо заболеваний.