Vivo X200 Pro mini – компактный и мощный смартфон

В Китае сегодня прошла презентация серии флагманских смартфонов Vivo X200, в которую вошли три модели – базовая, Pro-версия и Pro mini. По многих параметрам аппараты имеют одинаковые характеристики. Все модели получили недавно представленный 3 нм процессор MediaTek Dimensity 9400. Используется оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0.

В этой новости мы расскажем о самой компактной модели — Vivo X200 Pro mini. Несмотря на свои габариты смартфон получил мощную начинку. Аппарат оснащен плоским 6,31-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2640х1216 пикселей, динамической частотой обновления от 1 до 120 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. Рамки экрана очень тонкие. В дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony LYT-818, 1/1.28″, f/1.57, 23 мм, OIS), широкоугольный модуль (Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0) и перископ (Sony IMX882, 1/1.95″, f/2.57, оптический зум 3х, цифровой зум до 100х, OIS). Используется оптика Zeiss T*. Производитель заявляет, что основная камера снимает лучше аналогов с дюймовым сенсором. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (f/2.0).

Несмотря на небольшие размеры, смартфон оснащен солидной батареей на 5700 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной проводной и 30-ваттной беспроводной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт, линейный вибромотор и стереодинамики. Смартфон защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Габариты и вес: 150,83 x 71,76 x 8,15 мм, 187 гр. ОС: Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Цены на Vivo X200 Pro mini: 12/256 Gb — $663, 16/512 Gb — $749, 16 Gb/1 Tb — $818. Цветовая палитра включает белую, черную, зеленую и розовую расцветки. На китайские прилавки смартфон поступит 25 октября.