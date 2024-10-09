Представлена флагманская платформа MediaTek Dimensity 9400

Компания MediaTek представила процессор Dimensity 9400 для флагманских смартфонов нового поколения. SoC выполнена по 3-нм техпроцессу TSMC, производитель обещает повышенную производительность по сравнению с Dimensity 9300 по возможностям ЦП, ИИ и игровых функций.

Dimensity 9400 состоит из одного мощного ядра Cortex-X925 (3,62 GHz), трех производительных Cortex-X4 (3,3 GHz) и четырех энергоэффективных Cortex-A720 (2,4 GHz). Эта конфигурация обеспечивает на 35% более высокую производительность в одноядерном режиме и на 28% более высокую производительность в многоядерном режиме по сравнению с Dimensity 9300. При этом энергоэффективность чипа улучшилась на 40%, что значительно увеличивает срок службы батареи смартфона.

Dimensity 9400 оснащен 12-ядерным GPU Immortalis-G925 и восьмым поколением NPU для генеративного ИИ. По данным компании, графический процессор обеспечивает на 41% более высокую пиковую производительность и на 40% более высокую производительность трассировки лучей. Новый нейромодуль NPU стал на 35% быстрее и обеспечивает двухкратное улучшение производительности относительно предшественника при работе с диффузионными моделями. В компании также отметили фреймворк Agentic AI Engine, открывающий доступ разработчикам к ИИ-моделям, работающим без подключения к интернету. Заявлены поддержка протокола LoRA, возможность генерации ИИ-видео и совместимость с мультимодальной моделью Gemini Nano.

Новый процессор оснащен MediaTek Imagiq 1090, который поддерживает запись видео HDR во всем диапазоне зума (на устройствах, которые смогут это реализовать). Технология Smooth Zoom позволяет легко захватывать движущиеся объекты и снижает энергопотребление до 14% при съемке видео 4K при 60 к/с. Поддерживается максимальное разрешение 320 Мп и съемка видео 8K при 60 к/с.

Dimensity 9400 получил обновленный 5G-модем с производительностью до 7 ГБ/с — новый 4-нм комбинированный чип Wi-Fi/Bluetooth с более низким энергопотреблением по сравнению с предыдущим поколением. Поддерживаются экраны с частотой обновления до 180 Hz.

Первые смартфоны на базе MediaTek Dimensity 9400 появятся на рынке в четвертом квартале текущего года. Ими станут серии Vivo X200 и OPPO Find X8.