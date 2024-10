В Баку прошел «IBM Day», организованный компаниями IBM и Gulfstream Distribution — официальным партнером ABRIS Distribution в Азербайджане

27 сентября в отеле Four Seasons прошло мероприятие «IBM Day», организаторами которого выступили крупнейший мировой производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM, а также один из лидирующих Value Added IT-дистрибьюторов и официальный партнер ABRIS Distribution в Азербайджане в лице компании Gulfstream Distribution. Конференция, собравшая партнеров дистрибьютора, затронула такие темы, как передовые технологии и инновации IBM, а также и позволила погрузиться в мир современных технологических решений, бизнес-возможностей и IТ-трендов.

С приветственным словом к участникам конференции обратился генеральный директор Gulfstream Distribution Адиль Алиев, который рассказал о том, что в начале сентября 2024 года между компаниями было заключено дистрибьюторское соглашение, которое позволит дистрибьютору предоставлять своим партнерам в регионе Кавказа и Центральной Азии весь спектр решений компании IBM. А.Алиев также отметил, что сотрудничество Gulfstream Distribution и IBM началось более года назад, что позволило вендору убедиться в высоком профессионализме команды инженеров дистрибьютора и вывести партнерские отношения на принципиально новый уровень.

О перспективах этого сотрудничества также рассказал глава бизнеса IBM в странах Центральной Азии и Азербайджана Кирилл Корнильев, который отметил, что IBM видит себя партнером в вопросах цифровой трансформации компаний. «Экосистема партнеров IBM ускоряет реализацию подобных проектов в странах региона. И мы рады, что сегодня к ней присоединился столь серьезный партнер, как Gulfstream Distribution, вместе с которым наше присутствие в регионе станет еще ощутимее, а также поможет в реализации стратегии IBM и наших задач по увеличению бизнеса».

Далее К.Корнильев выступил с презентацией, посвященной смещающимся в сторону использования гибридных облачных систем трендам, а также растущей роли искусственного интеллекта. Представитель компании познакомил партнеров дистрибьютора с предложениями IBM в этих сферах, которые включают платформу для запуска гибридных облачных решений Red Hat OpenShift и платформу WatsonX, призванную помочь в интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы заказчиков.

Представитель партнерской экосистемы IBM Сергей Костенко выступил с докладом на тему «Обновление функционала систем хранения. IBM FlashSystem как способ оптимизации бюджетов», посвященным All-Flash Array массивам IBM FlashSystem. С.Костенко рассказал о истории развития линейки систем хранения данных IBM, а также представил гостям конференции самые актуальные решения вплоть до мощных систем IBM FlashSystem 9500 класса hi-end. В ходе презентации были отмечены ключевые преимущества систем хранения данных IBM над конкурентами, а также освещены вопросы безопасности, которые они обеспечивают, включая защиту от столь распространенных сегодня угроз, относящихся к классу программ-вымогателей.

После перерыва презентации продолжились выступлением архитектора решений IBM Константина Пунды, который более углубленно рассказал о решениях вендора для работы с инструментами искусственного интеллекта и машинного обучения. В частности, доклад был посвящен знакомству с возможностями процессорной технологии Power10 и серверными решениями на ее базе. «Для клиентов, уже использующих системы IBM Power, Power10 предлагает значительное повышение производительности и энергоэффективности, что сейчас особенно актуально в вопросах обучения моделей искусственного интеллекта. И с этой целью IBM сегодня активно сотрудничает с экосистемами ИИ-сервисов, а также организует для своих партнеров и заказчиков интенсивные курсы в области ИИ, предоставляя доступ к Open source библиотекам», — отметил К.Пунда.

Вторая презентация докладчика также была посвящена искусственному интеллекту, но в разрезе программных средств, которые IBM предлагает в этой сфере, включая IBM SPSS Modeler. Это комплект инструментов исследования данных, при помощи которого можно быстро разрабатывать прогнозные модели, использующие деловые знания и опыт, и внедрять их в деловые операции для усовершенствования процесса принятия решений. Также К.Пунда более углубленно рассказал о решениях WatsonX.ai, являющихся важным шагом в эволюции внедрения искусственного интеллекта для бизнеса. В заключение презентации К.Пунда рассказал о том, как IBM конвертировал свои программные решения в портфолио контейнеризированных продуктов под названием Cloud Pak. Этот портфель включает в себя десятки продуктов, разбитых на функциональные домены: домены интеграции, домены автоматизации бизнес-процессов, домены аналитики и работы с данными, объединенных в один пакет. Было отмечено, что IBM предлагает такие пакеты под названиями Cloud Pak for Data, Cloud Pak for Security, Cloud Pak Business Automation, Cloud Pak fir Watson AIOps, Cloud Pak for Integration и Cloud Pak for Network Automation.

По окончании официальной части участники «IBM Day» смогли продолжить общение со специалистами вендора и представителями дистрибьютора за ужином в ресторане отеля.